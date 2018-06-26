حتا يتجمع 16 يوليو وينتظر وصول نيناد

حتا (الاتحاد)

أصبحت صربيا ضمن خيارات حتا لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، إلى جانب تركيا وألمانيا وذلك ضمن الخطة المقررة لتجهيز الفريق بطموح استعادة موقعه مع الكبار في الخليج العربي، خصوصاً أن إدارة النادي قامت بمراجعة الأمور وترتيب الأوراق تمهيداً لتحقيق الهدف المطلوب.

ويدشن لاعبو الفريق مرحلة الإعداد بالتجمع الداخلي 16 يوليو المقبل، ومن ثم الفحوص الطبية حسب الجدول الزمني، في حين ينتظر النادي وصول المدرب الصربي نيناد فانيج قبل التجمع بيومين وتحديداً في 14 يوليو بعدما حصل على إذن لترتيب أموره إثر توقيع العقد مع مسؤولي النادي حتى نهاية الموسم المقبل بإمكانية التمديد بموافقة الطرفين.

وأكمل بنجاح ضم الثنائي علي خالد ويوسف شاه، بينما يستمر 12 لاعباً من القدامى مع الفريق وهم عبيد ثاني، علي درويش، محمود حسن، خالد علي مطر، محمود قاسم، محمد جمال، حمدان قاسم، عمر سعيد، عبدالله علي، عبدالله الملا، ماهر جاسم وعدنان حسين.​

بدوره، قال علي البدواوي، رئيس مجلس إدارة حتا وشركة كرة القدم، إن الفريق يجب أن يكون في أفضل حالات الجاهزية لكل الاحتمالات في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى لتحقيق تطلعات الجماهير، موضحاً أن اللاعبين على علم بطبيعة المنافسة القوية في دوري الدرجة الأولى ورغبة جميع الفرق في تجميع النقاط والدخول ضمن دائرة المنافسة على التأهل.

وأضاف: مسؤولو حتا يدركون أن المسؤولية مشتركة على الجميع بشأن مصير الفريق في دوري الدرجة الأولى وهناك «خلية عمل» تسعى لدعم طموحات النادي ودعم عودته إلى دوري الكبار، ورغم أن هذا الواقع لا يمثل طموحنا في النادي، إلا أننا تعاملنا مع الأمر الواقع ودرسنا الأمور بعناية كبيرة ولم نترك أي شيء للصدفة أو الظروف لأننا نؤمن بأن النادي يملك الإرادة القوية والعزيمة الكبيرة لتخطي الظروف التي يمكن أن تواجهه في الموسم المقبل.