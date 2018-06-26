مدارس سيتي تقدم جائزة مبتكرة في معسكرها الصيفي

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم مدارس السيتي لكرة القدم فرصة مذهلة لفائز محظوظ من بين المسجلين للمشاركة في معسكر التدريب الصيفي لكرة القدم، وتتضمن الجائزة رحلة لمقابلة نجوم الفريق في مانشستر، ومشاهدة إحدى مباريات الفريق في الملعب، ويحظى كل طفل مسجل لأسبوع كامل في المعسكر الصيفي بفرصة الدخول ضمن السحوبات للفوز برحلة إلى مدينة مانشستر، والتي تشمل تذاكر السفر والإقامة وتذكرة المباراة التي يشارك فيها نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل. كما تتضمن الجائزة أيضاً الحصول على قميص موقع من أفراد الفريق.

وتمنح الحصص التدريبية التي ستقام في الملاعب المغلقة في مدينة زايد الرياضية طوال شهر يوليو، الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 12 سنة، فرصة تطوير مهاراتهم في كرة القدم، والحفاظ على صحتهم وتكوين الصداقات، وقضاء أوقات حافلة بالمتعة، ضمن أجواء ودية وإيجابية، وتحت إشراف ومراقبة مجموعة من المدربين المؤهلين والمتخصصين.