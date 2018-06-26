فيدرر يدافع عن لقب كأس هوبمان

سويسرا (رويترز)

قال روجر فيدرر المصنف الثاني عالمياً، إنه سيدافع عن لقبه في كأس هوبمان للتنس للفرق المختلطة في بيرث إلى جانب زميلته في الفريق السويسري بليندا بنتشيتش، ويعتقد أن البطولة ستمثل الاستعداد المثالي لبطولة أستراليا المفتوحة.

وأحرز فيدرر آخر لقبين في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى خلال العام، بعدما شارك في منافسات كأس هوبمان التي تنطلق في بيرث في 29 ديسمبر. وأبلغ فيدرر الصحفيين، «كأس هوبمان تمثل الاستعداد المثالي لبطولة أستراليا المفتوحة، وسارت الأمور معي بشكل رائع في العامين الأخيرين ولا أستطيع الانتظار حتى أعود للمشاركة»، وإلى جانب فيدرر وبنتشيتش سيشارك في البطولة أيضاً الثنائي الذي خسر نهائي العام الماضي، والمكون من أنجليك كيربر وألكسندر زفيريف.