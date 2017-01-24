4 أعراض يشخصها الأطباء أحيانا بشكل خاطئ...تعرف عليها!

الاتحاد نت

هناك بعض الأعراض التي قد توحي لك بإصابتك بأمراض معينة وعادة ما يشخصها الأطباء أيضا بشكل خاطئ، لكن دراسة على سبيل المثال أكدت الأسبوع الماضي أن ثلث الأشخاص الذين يظنون أنهم يعانون من مرض الربو قد لا يكونون مصابين به فعلا.

ولذلك، قدمت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية قائمة بأربعة أعراض يشخصها العديد من الأطباء بشكل خاطئ فيما تنذر هي بأمراض أخرى تماما، وهي:

1- اضطرابات الغدة الدرقية التي قد تظهر كالاكتئاب:

قصور الغدة الدرقية هو أحد الأعراض التي قد تضلل الأطباء باعتباره اكتئابا وذلك بسبب عدم إنتاج الجسم القدر الكافي من هرمون الثيروكسين لمواكبة الوتيرة الطبيعية لوظائف الجسم الحيوية.

ويقول الأطباء إنهم يستقبلون الكثير من السيدات اللواتي يظن أنهن يعانين من الاكتئاب ويطلبن وصفات مضادات الاكتئاب بينما مايحتاجن إليه حقا هو أقراص هرمون الغدة الدرقية.