مجلس إدارة جديد لمسرح الفجيرة الوطني

الفجيرة (الاتحاد)

أعلن مسرح الفجيرة الوطني عن تشكيل مجلس إدارة جديد له، برئاسة شريف العوضي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، وضم كلاً من: محمد عبد الرحيم الحمادي نائباً للرئيس للشؤون المالية والإدارية، وسلطان بن مليح نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية والتخطيط، ومحمد حسن البصري أميناً للسر والشؤون الفنية.

وخالد خلفان مسعود الهامور مديراً للاتصال الحكومي والحوكمة، ومريم صقر محمد السماحي مدير المسرح المدرسي والجودة، وعبد الرحيم العوضي مديرا لشؤون الأعضاء والجمعية العمومية، وعبيد أحمد خلفان الكعبي مديراً للتسويق والعلاقات العامة، وابتسام علي الشاعر الكندي مديراً للإعلام والتواصل الاجتماعي.

ورحب شريف العوضي بمجلس الإدارة الجديد، وثمن الدعم الذي تتلقاه الجمعية من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومن سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وأكد العوضي، أن مسرح الفجيرة مؤسسة وطنية رائدة ومتميزة في خدماتها الشاملة للعناصر المسرحية، وتهدف إلى مواكبة آخر التطورات في المجال الفني والمسرحي ودعم مسيرتها المسرحية وتعزيز الهوية الوطنية.