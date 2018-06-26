الأردن تحتفي بأوائل «تحدي القراءة» وتتوج «محمد حسين» بطلاً

عمان (وام)

شهدت المملكة الأردنية الهاشمية، اختتام تصفيات تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة على المستوى الوطني، وذلك عبر احتفالية كبيرة نظمتها وزارة التربية والتعليم في الأردن، تم فيها تتويج الطالب محمد خالد حسين من مدرسة الثورة العربية الكبرى في محافظة الزرقاء بطلاً للتحدي على مستوى المملكة، منتزعاً اللقب من بين مع أوائل الطلبة العشرة الذين يمثلون مختلف محافظات الأردن.

وفي فئة منافسة المدارس، انتزعت «مدرسة أكاديمية الحفاظ» في العاصمة الأردنية عمان لقب المدرسة المتميزة، فيما ذهب لقب «المشرف المتميز» للمعلم فادي الدهشان.

وسيشارك الأوائل في الفئات الثلاث لتصفيات التحدي على المستوى الوطني في التصفية النهائية على المستوى العربي التي تستضيفه مدينة دبي، بمشاركة أوائل المتسابقين وأوائل المدارس من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم قبل أن يتم تتويج بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة للعام الدراسي في دبي خلال أكتوبر المقبل.

حضر الحفل الذي تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين من الطلبة والمشرفين والمدارس، الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم الأردني ونجلاء الشامسي، أمين عام تحدي القراءة العربي، ومطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من المسؤولين والإداريين في وزارة التربية والتعليم ومشروع تحدي القراءة العربي، إضافة إلى أوائل الطلبة والمدارس والمشرفين من مختلف محافظات المملكة.