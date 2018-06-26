نهيان بن مبارك يكرّم خريجي برنامج «منحة التميّز الثقافي»

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت النسخة الثانية من برنامج «منحة التميّز الثقافي» الذي تنظّمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، بتنظيم حفل تخرّج مميز، احتفالاً بالمواهب الإماراتية الناشئة وبروّاد الأعمال المبدعين، وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وغافين آندرسون، مدير المجلس الثقافي البريطاني في الدولة.

وانعقد برنامج «منحة التميز الثقافي» الذي استمر لمدة 18 شهراً، بمشاركة مجموعة مؤلفة من 9 متدربين إماراتيين شباب، و9 من أهم رواد الثقافة والفنون في الدولة. ويعدّ البرنامج الإرشادي الثقافي الأول من نوعه في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تطوير المهارات في الصناعة الإبداعية. وتتشارك كل من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمجلس الثقافي البريطاني، ملكيّته وتصميمه، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030، ويسهم إلى حدّ كبير في تمكين قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «تمثّل منحة التميز الثقافي منصةً متقدّمة في مسيرة ترسيخ البنية الوطنية الحاضنة لاقتصاد المعرفة، والمؤثرة في مساقات تمكين الصناعات الثقافية والإبداعية، والارتقاء بالوعي المجتمعي بضرورتها لأجل مستقبل مشرق وزاهر، في إطار رؤية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في رفد وإثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي».

وتابعت: «أسهمت منحة التميز الثقافي في استكشاف آفاق واعدة أمام المبدعين الشباب في مجالات الفنون الحديثة، وفي التصميم بشكل خاص، وحفّزت روح المبادرة للابتكار لديهم، ورسّخت دور المؤسسات الثقافية في دعم القطاع الثقافي الإماراتي عبر شراكاتها على المستوى الوطني والعالمي، كما أنها عززت مكانة الدولة كمركز للثقافات وحاضنة للفنون».