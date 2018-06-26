بريطانيا توافق على خطط توسعة مطار «هيثرو»

لندن (د ب أ)
صوّت برلمانيون بريطانيون بأغلبية كبيرة، في وقت متأخر من ليل الاثنين، لصالح خطط مثيرة للجدل لبناء مدرج ثالث في مطار هيثرو بلندن، رغم الاعتراضات الشديدة من السكان ونشطاء البيئة.
وصوت النواب بأغلبية 415 صوتاً مقابل 119، لصالح مشروع التوسع الذي يسمح لمطار هيثرو بزيادة عدد رحلاته السنوية إلى 740 ألفاً مقارنة بنحو 470 ألفاً حالياً.
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كما سيجري هدم مئات المنازل لإفساح المجال للمدرج.
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وأضافت على تويتر: «إذا كان الوزراء لا يريدون التمسك بالقوانين التي تحمينا من الأدخنة السامة وتغير المناخ، فإننا سنطلب من المحكمة أن تفعل ذلك».
لكن وزير النقل كريس جرايلينج قال إن دعم المدرج الجديد «من شأنه أن يمهد الطريق لمستقبلنا كدولة عالمية في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».