تراجع الاستثمارات في قطاع السيارات البريطاني إلى النصف بتأثير «بريكست»

لندن (أ ف ب)

تراجعت الاستثمارات في قطاع السيارات البريطاني إلى النصف تقريباً، في النصف الأول من السنة، بتأثير من الغموض الذي يحيط ببريكست، وفق معلومات نشرتها جمعية مصنعي وتجار السيارات أمس، خلال اجتماعها السنوي في وسط لندن.

وأفادت معطيات الجمعية أن الاستثمار في القطاع تراجع إلى 347 مليون جنيه إسترليني في الشهور الستة الأولى من 2018، مقارنة مع 647 مليون جنيه إسترليني في الفترة نفسها من 2017.

ولفتت الجمعية إلى أن الغموض المحيط بالمفاوضات التي تجريها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي حول الخروج من التكتل يعيق الاستثمار في مشاريع جديدة.

وقالت في بيان إنها «تدعو اليوم إلى تحقيق تقدم أسرع بشأن بريكست والتوصل إلى اتفاق يبقي في الحد الأدنى على عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي ويوفر لها مزايا السوق الواحد».

وأضافت أنه مع تباطؤ الاستثمارات وضيق الوقت، يجب أن تتقدم المفاوضات.