«جلف كابيتال» تستكمل تخارج «جلف مارين» بعائد %31

أبوظبي (الاتحاد)

استكملت «جلف كابيتال»، تخارجها الكامل من شركة «جلف مارين سيرفيسيز»، وذلك من خلال أربع عمليات بيع متتالية لكتل من الأسهم تمّت خلال الشهر الماضي في بورصة لندن.

ومن خلال سلسلة من عمليات إعادة الرسملة الممّولة والتي سبقت عملية الاكتتاب العام، وكذلك الاكتتاب العام الناجح في بورصة لندن وعدة عمليات بيع لكتل من الأسهم تلت عملية الاكتتاب، استكملت «جلف كابيتال» التخارج من استثمارها محقّقة مكاسب كلية على استثمارها الأصلي بلغت أكثر من 5.3 أضعاف ذلك الاستثمار، وصافي عائد داخلي بلغ 31% لصندوق «جي سي إكويتي بارتنرز II»، ثاني صناديق الملكية الخاصة الذي تديره الشركة والذي كان يدير استثمار «جلف مارين سيرفيسيز».

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري للملكية الخاصة في «جلف كابيتال»: «منذ تاريخ دخولنا في عام 2008 وحتى نهاية عام 2017، عزّزت GMS عوائدها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك بأكثر من 500% حيث نمت من شركة محلية إماراتية لتصبح شركة رائدة عالمياً في قطاعها. وخلال هذه الفترة، كان الأداء المالي لـ GMS استثنائياً، حيث سجّل معدل نمو سنوي مُركّب مثيراً للإعجاب بلغ 18% في الإيرادات و20% في العوائد قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك. وهذا الاستثمار الخاص لحصص مؤثرة في GMS يُشكّل نموذجاً يُحتذى به لتملّك حصص مسيطرة في الشركات في منطقة الشرق الأوسط في المستقبل، وهو خير دليل على العائدات القوية التي يمكن تحقيقها في مجال الملكية الخاصة في منطقة الخليج».