اتحاد المصارف ينظم ورشة «تشارك» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم اتحاد مصارف الإمارات أمس، ورشة عمل تحت عنوان «تشارك» في أبوظبي، بالتعاون مع لجنة أمن المعلومات في الاتحاد، بحضور رؤساء أمن المعلومات والأمن السيبراني في المصارف الأعضاء، حيث تم تسليط الضوء خلالها على أبرز الخصائص والمهام لمنصة «تشارك».

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «بعد التطورات الجوهرية التي شهدها قطاع التكنولوجيا مؤخراً، تزايدت حدة الهجمات الإلكترونية بوتيرة غير مسبوقة وأصبح مرتكبو الجرائم السيبرانية أكثر تنظيماً من أي وقتٍ مضى، مما وضع الشركات بجميع أنواعها ولا سيما المصارف والمؤسسات المالية تحت ضغوطاتٍ كبيرة لتأمين جميع جوانب عملياتها وحمايتها من هذه الهجمات المنظمة. ولا يمكن للمصارف تأسيس نظامٍ دفاعيٍ فعال لتوفير نظامٍ مصرفيٍ آمن إلا من خلال اتباع نهجٍ تعاوني ومنهجي في تبادل المعلومات ومشاركتها لمواجهة التهديدات السيبرانية».