44 % من عملاء البنوك حصلوا على قروض شخصية

حسام عبدالنبي (دبي)

تبلغ نسبة الحاصلين على قروض شخصية 44% من عملاء البنوك (البالغين من سكان الإمارات)، في حين تبلغ نسبة الحاصلين على قرض من رصيد بطاقة الائتمان 55%، حسب دراسة أعدها بنك الإمارات دبي الوطني تم الكشف عنها خلال جلسة حوارية أمس، مؤكدة أن 19% منهم تأخروا في سداد الالتزامات المستحقة عليهم خلال العام الماضي.

وأظهرت الدراسة التي أعلنها الدكتور طارق بن هندي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني، في الجلسة الحوارية التي نظمها البنك أمس، أن 6% من البالغين في الدولة دائماً ما يفوتهم أو يتأخرون في سداد الالتزامات، في حين أن نسبة 94% أبلغوا بتعرضهم لضغوط مالية.

وحسب الدراسة، فإن 25% من البالغين من سكان الإمارات لم يدخروا حتى درهماً واحداً من أجورهم الشهرية، فضلاً عن أن 69% لم يبدؤوا حتى الآن في التخطيط للتقاعد، ونسبة 76% لم يدخروا خلال العام الماضي أي مبلغ من أجل التقاعد، وكذلك فإن 68% منهم ليس لديهم أي برنامج ادخار معتمد.

من جهته، انتقد حسين البلوشي، مدير أول في مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، تسابق المؤسسات المالية والشركات على منح حوافز مثل نقاط الولاء أو كوبونات الخصم لمن ينفق أكثر، في حين أنه لا يتم مكافأة من يقوم بالادخار.

وقال دانييلي لافال، رئيس تطوير المنتجات وعمليات البيانات، في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن الشركة تحرص على غرس ثقافة الاقتراض المسؤول من خلال تزويد جميع المقترضين في الدولة بالأدوات المناسبة لاتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة.