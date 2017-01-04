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بتداولات تجاوزت 1٫2 مليار درهم

قوى شرائية تصعد بالأسهم المحلية بدعم من شركات التأمين
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تاريخ النشر: الأربعاء 04 يناير 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)


واصلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية وتيرة الصعود، خلال جلسة أمس، مدعومة بدخول قوى شرائية من قبل المستثمرين الأفراد والمحافظ، والتي تركزت على الأسهم الصغيرة، خصوصاً أسهم قطاع التأمين التي شهدت زخماً واضحاً للسيولة.
وتجاوزت قيمة تداولات الأسواق المالية أمس، أكثر من 1.2 مليار درهم، بعدما شهد سوقا أبوظبي ودبي الماليين كميات تداول تجاوزت المليار سهم، عبر إتمام 13106 صفقات.

وواصل مؤشر دبي المالي الصعود بنهاية تداولات للجلسة الثانية على التوالي، مع عودة القوى الشرائية للأسهم القيادية والدفاعية، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.8%، رابحاً 63 نقطة ليغلق عند مستوى 3602 نقطة بقيمة تداولات بلغت 980 مليون درهم، وأحجام 947 مليون سهم، بعدما تم إبرام 10686 صفقة.
وأنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية الجلسة، عند أعلى مستوى إغلاق في 5 أشهر، مدفوعاً بارتفاعات كل من العقارات والبنوك والاتصالات، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 1.24%، ليصل إلى مستوى 4590.31 نقطة ليربح من خلالها 56.44 نقطة، لتبلغ قيمة التداولات 233 مليون درهم، بكمية 185 مليون سهم، عبر إبرام 2420 صفقة.
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