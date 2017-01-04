قوى شرائية تصعد بالأسهم المحلية بدعم من شركات التأمين

حاتم فاروق (أبوظبي)







واصلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية وتيرة الصعود، خلال جلسة أمس، مدعومة بدخول قوى شرائية من قبل المستثمرين الأفراد والمحافظ، والتي تركزت على الأسهم الصغيرة، خصوصاً أسهم قطاع التأمين التي شهدت زخماً واضحاً للسيولة.



وتجاوزت قيمة تداولات الأسواق المالية أمس، أكثر من 1.2 مليار درهم، بعدما شهد سوقا أبوظبي ودبي الماليين كميات تداول تجاوزت المليار سهم، عبر إتمام 13106 صفقات.

وواصل مؤشر دبي المالي الصعود بنهاية تداولات للجلسة الثانية على التوالي، مع عودة القوى الشرائية للأسهم القيادية والدفاعية، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.8%، رابحاً 63 نقطة ليغلق عند مستوى 3602 نقطة بقيمة تداولات بلغت 980 مليون درهم، وأحجام 947 مليون سهم، بعدما تم إبرام 10686 صفقة.

