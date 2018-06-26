الإمارات ثالث أكبر مُصدر لنيبال

كاتماندو (وام)

قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أمس، إن الإمارات تعد ثالث أكبر مصدر لنيبال في العالم، وإن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ عام 2017 نحو 1.56 مليار درهم (425.2 مليون دولار) بنمو نسبته نحو 14.4% عن عام 2016. وأضاف، خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح منتدى الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ونيبال في العاصمة النيبالية كاتماندو، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية نيبال قوية تقوم على الصداقة والتعاون على الصعد كافة، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز وتيرة العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

شارك في المنتدى وفد رسمي وتجاري تترأسه وزارة الاقتصاد ويضم ممثلين عن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وإكسبو 2020، وعدد من الجهات الحكومية، ومجموعة شرف، وعدد من الشركات والكيانات الاستثمارية ورجال الأعمال من الدولة، بحضور سعيد حمدان النقبي سفير فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية النيبال، وشاندرا كومار غيميري وكيل وزارة التجارة والصناعة النيبالية، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات النيبالية من مختلف القطاعات. وأكد شاندرا كومار غيميري أن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع الإمارات، وأن نيبال تعمل بصورة حثيثة على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز ازدهارها الاقتصادي والتنموي، ملمحاً للفرص المتعددة التي تتوافر في نيبال في العديد من القطاعات أمام المستثمرين الإماراتيين كمشروعات الزراعة والسياحة، حيث يستأثر هذان القطاعان تحديداً بنسبة 32 - 35% من الناتج المحلي الإجمالي لها.