  • الأربعاء 13 شوال 1439هـ - 27 يونيو 2018م

عقد في مومباي وبحث آلية تسريع جهود التنمية في آسيا

الإمارات تشارك في اجتماع محافظي البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية
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تاريخ النشر: الأربعاء 27 يونيو 2018

أبوظبي(الاتحاد)

شاركت الإمارات في الاجتماع السنوي الثالث لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عقد خلال الفترة ما بين 25 إلى 26 من يونيو الجاري في الهند، بحضور محافظي وممثلي الدول الأعضاء في البنك، إلى جانب المراقبين من الشركاء الدوليين.

وهدف الاجتماع، الذي عقد في مومباي بالهند، إلى وضع استراتيجية للتعاون بين الدول الآسيوية لتطوير مشاريع البنية التحتية في تلك الدول، وتحفيز رأس المال الخاص من أجل الاستثمار في البنية التحتية في الدول الآسيوية.

ترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، محافظ دولة الإمارات في البنك، وضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: إن الاجتماع السنوي الثالث لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار ركز في أجندته على بحث آلية تسريع جهود التنمية في قارة آسيا وإشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية، والسعي للمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إضافة إلى بحث التحديات التمويلية التي تواجه عمليات التنمية.

وأضاف معاليه: «إن دولة الإمارات تلعب دوراً مهماً كعضو مؤسس في البنك لتحقيق أهدف البنك التنموية في قارة آسيا، وكذلك تشجيع الاستثمار لأغراض التنمية والاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة، ودعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الممتد في المنطقة ككل». ... المزيد
     
 

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