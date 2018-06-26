الإمارات تشارك في اجتماع محافظي البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية

أبوظبي(الاتحاد)

شاركت الإمارات في الاجتماع السنوي الثالث لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عقد خلال الفترة ما بين 25 إلى 26 من يونيو الجاري في الهند، بحضور محافظي وممثلي الدول الأعضاء في البنك، إلى جانب المراقبين من الشركاء الدوليين.

وهدف الاجتماع، الذي عقد في مومباي بالهند، إلى وضع استراتيجية للتعاون بين الدول الآسيوية لتطوير مشاريع البنية التحتية في تلك الدول، وتحفيز رأس المال الخاص من أجل الاستثمار في البنية التحتية في الدول الآسيوية.

ترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، محافظ دولة الإمارات في البنك، وضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: إن الاجتماع السنوي الثالث لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار ركز في أجندته على بحث آلية تسريع جهود التنمية في قارة آسيا وإشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية، والسعي للمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إضافة إلى بحث التحديات التمويلية التي تواجه عمليات التنمية.