«الإمارات» تهيمن على سوق الرحلات الطويلة لطائرات «A380»

دبي (الاتحاد)

تصدرت شركة طيران الإمارات، سوق الرحلات الطويلة لطائرات A380، بعد أن استحوذت على 4 مسارات من قائمة أطول 5 مسارات طويلة تعمل عليها الطائرة العملاقة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة «أو ايه جي» المتخصصة في بيانات قطاع الطيران.

ووفقاً للتقرير، جاءت رحلة طيران الإمارات على خط دبي أوكلاند في صدارة المسارات الأطول لطائرة ايه 380 بطول 13802 كيلومتر، منذ أن بدأت الناقلة في تشغيل الطائرة العملاقة على هذا الخط منذ ديسمبر 2016 وحتى الآن، بدلاً من طائرة بوينج 777-200LR التي عملت على هذا الخط منذ تدشينه منذ أكثر من 15 عاماً.

وجاءت رحلة شركة الطيران الأسترالية كوانتاس بين سيدني ودلاس في الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية بمسافة 13802 كيلومتر، تلتها رحلة طيران الإمارات بين دبي ولوس أنجلوس في المرتبة الثالثة بمسافة 13395 كيلومتراً.

وجاءت رحلة طيران الإمارات بين دبي وهيوستن في المرتبة الرابعة بمسافة 13118 كيلومتراً، ثم رحلة طيران الإمارات من دبي إلى سان فرانسيسكو بمسافة 13013 كيلومتراً، لتهمين بذلك رحلات طيران الإمارات المشغلة بطائرات A380 على 4 من بين أطول خمسة مسارات تعمل عليها الطائرة، وذلك وفقاً للجدول التشغيلي لشركات الطيران المشغلة لطائرة ايرباص العملاقة حتى منتصف شهر يونيو الجاري.