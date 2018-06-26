275 ألف مسافر يومياً عبر مطار دبي خلال ذروة الموسم الصيفي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يستعد مطار دبي الدولي لمناولة ما يزيد على 275 ألف مسافر عبر المطار يومياً خلال ذروة موسم السفر الصيفي، الذي ينطلق فعلياً خلال عطلة الأسبوع الجاري ويمتد حتى النصف الأول من شهر يوليو المقبل، وفقاً لبيانات صادرة عن مطارات دبي.

وأكد مديرو شركات طيران وعاملون في قطاع السياحة والسفر أن معدلات إشغال المقاعد على رحلات الطيران المتجهة إلى العديد من الأسواق الخارجية خاصة إلى الدول العربية والآسيوية وبعض الوجهات الأوروبية، بلغت نسبتها 100%.

وقال يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي، إن مطار دبي الدولي على أتم الاستعداد للتعامل مع 28 يونيو الجاري الذي يعتبر أكثر الأيام ازدحاماً في تاريخ المطار خلال موسم السفر في الصيف الجاري، مشيرا إلى انه سيتم توفير موظفين إضافيين في مختلف مرافق المطار الرئيسة لضمان توفير رحلة سلسة للمسافرين.

وتوقع باري أن تكون عطلة نهاية الأسبوع في الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، أكثر ازدحامًا مع إغلاق معظم المدارس أبوابها في فصل الصيف، حيث نتوقع خلال هذه الأيام الأربعة فقط، الترحيب بأكثر من 1.1 مليون مسافر.

من جهتها، تستعد طيران الإمارات التي تستحوذ أكثر من 80% من الحركة في مطار دبي للتعامل مع ذروة السفر خلال الصيف عبر زيادة عدد الكونترات والموظفين لتسريع إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على متن رحلاتها، بالإضافة إلى توفير خدمة إنهاء الإجراءات من المنزل، مطالبة المسافرين بضرورة الوصول إلى المطار بوقت كاف قبل موعد الرحلة لتجنب التأخير نتيجة الازدحام المتوقع.

وقال عاملون في شركات سياحية، إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا قياسيا في معدلات حجوزات السفر سواء للعطلات السياحية أو تذاكر الأفراد والأسر، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الدراسي الأمر الذي ساهم في ارتفاع جديد في أسعار التذاكر المتاحة، لافتين إلى أن العديد من شركات الطيران قامت بزيادة السعة المقعدية باستبدال الطائرات المجدولة بطائرات أكبر حجماً مع توفير رحلات إضافية على بعض الوجهات ذات الطلب الكثيف.

بدوره، قال عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي إن الاستعدادات لمواكبة أوقات الذروة المتوقعة في المطار يتم التحضير لها منذ أكثر من أسبوعين حيث يتعاون فريق العمل بأكمله بشكل وثيق مع جميع شركاء الخدمة لدينا لضمان رحلة سلسة للعملاء، من لحظة وصولهم إلى المطار إلى لحظة مغادرتهم.

من جهته، أكّد جون دايت مدير خدمات الأمتعة في مطارات دبي جهوزية الأنظمة لاستقبال الكمّ المتوقع في مطار دبي الدولي، مشيراً إلى وجود ثلاثة أنظمة منفصلة للأمتعة في جميع المباني، بطول 175 كم مجتمعة ولديها القدرة على التعامل مع حوالي 25000 حقيبة في الساعة الواحدة.