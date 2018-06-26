الطاقة الدولية: الصين أكبر مستورد للغاز في 2019

لندن (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن الصين ستصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم، العام المقبل بدعم مشترياتها من الغاز المسال، في الوقت الذي ينمو فيه اقتصادها الضخم وتتوقف فيه تدريجيا عن الاعتماد على الطاقة المولدة باستخدام الفحم.

وفي تقريرها السنوي للغاز للعام 2018، قالت الوكالة إن الطلب الصيني على الغاز الطبيعي يرتفع 60% تقريباً بين عامي 2017 و2023 إلى 376 مليار متر مكعب، مع زيادة في واردات الغاز الطبيعي المسال إلى 93 مليار متر مكعب بحلول 2023 من 51 ملياراً في 2017.

وترتفع واردات الغاز المسال إلى 505 مليارات متر مكعب بحلول 2023 من 391 ملياراً العام الماضي بزيادة 114 مليار متر مكعب، بما في ذلك زيادة قدرها 42 مليار متر مكعب للصين.

في الوقت ذاته تزيد صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية 30% بحلول 2023، إذ تصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد في العالم بالمقارنة مع صادراتها الضئيلة في العام الماضي، بفضل ثورة الغاز الصخري التي أحدثت تحولاً في أسواق الطاقة بها.