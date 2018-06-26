«الاتحاد للمعلومات»: التاريخ الائتماني للعميل يتضمن الالتزام بسداد الكهرباء والإيجارات

حسام عبدالنبي (دبي)

تستهدف شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تضمين التقارير التي تصدرها عن التاريخ الائتماني للمقيمين بالدولة ببيانات عن تأخرهم في سداد فواتير الكهرباء والمياه في المرحلة القادمة، ثم تضمين التقارير ببيانات عن التأخر في سداد الإيجارات والدفعات المستحقة لشراء الوحدات العقارية في مرحلة لاحقة، حسب دانييلي لافال رئيس تطوير المنتجات وعمليات البيانات في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مؤكداً أن الشركة تجرى مناقشات في الوقت الحالي مع هيئات الكهرباء والمياه الاتحادية والمحلية من أجل الحصول على المعلومات الخاصة بالتزام عملائها في سداد الفواتير الشهرية.

وأعلن لافال، على هامش مؤتمر بدبي، أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تتيح لعملاء البنوك في الوقت الحالي الحصول عن التقارير الخاصة بتاريخهم الائتماني عبر مكاتب الشركة في أبوظبي ودبي، ولكنها ستتيح إمكانية الحصول على تلك التقارير التي تتضمن نقاط التقييم الخاصة بهم (كريدت سكور) عبر القنوات الرقمية (تطبيق عبر الهاتف والموقع الإلكتروني) قريباً، داعياً عملاء البنوك الذين يجدون في تقارير الشركة أي بيانات تحتاج إلى تحديث (مثل سداد أقساط البطاقات الائتمانية أو تسوية المشكلات المالية مع البنوك) إلى التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها من أجل إبلاغ الشركة بتلك التطورات.

ورداً على سؤال عن إمكانية التواصل مع شركات المعلومات الائتمانية في الخارج من أجل اعتماد التقارير الصادرة عنها والخاصة بالوافدين الجدد للدولة، أجاب لافال، أن الشركة تحاول إيجاد وسيلة للتواصل في المستقبل، لكنه أوضح أن الوافد الجديد أو من يتعامل مع البنوك للمرة الأولى من الشباب لا يحتاج إلى توافر تاريخ ائتماني حيث يتم بناء التاريخ الائتماني بعد 3 أو 4 أشهر من بدء القرض أو سداد الدفعات المستحقة.