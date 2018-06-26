10 دراهم رسوم الخدمة المتميزة في محطات «أدنوك للتوزيع»

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تبدأ شركة أدنوك للتوزيع، تطبيق رسوم الخدمة المتميزة البالغة 10 دراهم اعتباراً من السبت المقبل في محطاتها بإمارة أبوظبي، على أن تبدأ تطبيقها في محطاتها بمختلف أنحاء الدولة نهاية الشهر المقبل، حسب ما أعلنته الشركة أمس في مؤتمر صحفي بمقرها بأبوظبي.

وأوضحت الشركة أن هذا الرسم مقابل خدمات التزود بالوقود من قبل الموظف المختص، وتنظيف الزجاج، وفحص الإطارات في حال «رغبة العميل»، فيما أعفت المسنين وأصحاب الهمم من الرسوم.

وأطلقت «أدنوك للتوزيع»، برنامج مكافآت لعملاء الخدمة المتميزة، كجزء من خدمات فليكس الجديدة والتي تتيح للعملاء المزيد من الخيارات حول كيفية التزود بالوقود، وابتداءً من السبت المقبل، سيتمكن عملاء الخدمة المميزة من التمتع بخصومات وعروض في جميع محطات الخدمة التابعة للشركة في إمارة أبوظبي.

ويمكن للعملاء استخدام إيصالات الخدمة المتميزة لاستبدالها بمكافآت تشمل القهوة والوجبات الخفيفة في متاجر الواحة أو بخدمة غسيل السيارات التابعة لـ «أدنوك للتوزيع» في غضون 30 يوماً من عملية الشراء الأولى.

وقال سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: «تطلق الشركة بالتوازي مع تطبيق رسوم الخدمة المتميزة برنامج مكافآت عملاء الخدمة المتميزة، وتشمل تقديم المياه والقهوة ووجبات خفيفة وخصم 25 % على غسيل السيارة، وتصل صلاحية كل فاتورة الخدمة الذاتية للانضمام لبرنامج مكافآت العملاء لمدة شهر».

وأضاف: وفرت الشركة نظام الدفع بطرق متعددة وأبرزها الشريحة الذكية، حيث تم توزيع 200 ألف شريحة ذكية مجانية خلال 2018.

من جانبه، قال ناصر الحمادي مدير تنفيذي بقطاع التجزئة في «أدنوك للتوزيع»: إن الشركة استثمرت في العاملين بالمحطات، حيث يستطيع مشرف المحطة تحويل الخدمة المتميزة إلى ذاتية والعكس، وتم تطوير المحطات للتعامل وفق جميع الظروف.

كما كشف عن أن الشركة ستطلق خدمة محطتي «التزود بالوقود في موقع العميل»، خلال الربع الثالث من العام الجاري.