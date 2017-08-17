قلق من سرعة ذوبان الجليد

ميامي (أ ف ب)

حذّر علماء من أن ذوبان الجليد في غرينلاند سيتسارع في السنوات المقبلة، رغم التباطؤ المسجّل في الآونة الأخيرة، مستندين إلى اكتشاف جديد حول طريقة تحرك المجلّدات في المناطق القطبية.. وتضم غرينلاند، الجزيرة الشاسعة المتجمدة في شمال كوكب الأرض، كميات هائلة من الجليد تكفي لرفع منسوب البحار سبعة أمتار، في حال ذابت كلها.

وبحسب دراسة نشرت في مجلة «ساينس ادفانسز»، تتحرك المجلّدات على التربة الرسوبية أكثر مما تتحرك في المناطق الصخرية.. ويعني أنه مع الارتفاع الحاصل في حرارة الأرض، ستزداد وتيرة هذه الحركة، لأن الطبقات الرسوبية ستصير أكثر هشاشة ورطوبة، أي أكثر انزلاقاً.