«وولف واريور 2» من أنجح 100 فيلم

شنغهاي (أ ف ب)

دخل فيلم الحركة الصيني «وولف واريور 2» قائمة أكثر مئة عمل ناجح في تاريخ السينما، في سابقة على صعيد الإنتاجات خارج هوليوود وبريطانيا. هذا الفيلم الطويل المليء بمشاهد المجازفة والانفجارات والمشحون بالرسائل الوطنية يصور جندياً صينياً سابقاً في منطقة حربية في أفريقيا حيث كان ينقذ مواطنين له وسكاناً محليين كانوا مهددين من المتمردين والمرتزقة الغربيين.

ودخل الفيلم في قائمة أكثر مئة عمل ناجح في السينما العالمية بحسب موقع بوكس أوفيس موجو المتخصص.. وقد أطاح خصوصاً الفيلم الحائز المركز المئة «فورست غامب» الصادر سنة 1994 مع توم هانكس. وكان وولف واريور 2 حطم الأسبوع الماضي الرقم القياسي للإيرادات في الصين. وجمع الفيلم 682.1 مليون دولار من الإيرادات أكثريتها الساحقة تحققت في صالات السينما الصينية.