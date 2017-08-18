طريقة جديدة لاكتشاف السرطان مبكراً

شيكاجو (رويترز)

أكد باحثون أميركيون أن تحليلاً للدم يبحث عن حمض نووي مرتبط بالأورام كشف الإصابة بالسرطان في مرحلة مبكرة لدى أكثر من النصف بين 138 مصاباً، وهو ما يمثل إنجازاً مهماً جديداً في التسابق نحو هذا النوع من التحاليل، حيث يستخدم هذا التحليل للمساعدة في توجيه العلاج أو تحديد ما إذا كانت الأورام قد عادت للظهور مجدداً بعد العمليات الجراحية.

ويأمل الباحثون أن يسهم تحليل الدم الجديد في تحديد أورام السرطان في مرحلة يكون لدى المرضى خلالها فرصة للنجاة.

وقال الدكتور فيكتور فيلكوليسكو أستاذ علم الأورام بمركز جون هوبكنز كيمبل للسرطان، والذي نشرت دراسته في دورية «ساينس ترانزليشنال ميديسن» على حد علمنا، هذه واحدة من أولى الدراسات التي تتناول بصورة مباشرة أورام السرطان في المراحل المبكرة.

وعند إجراء التحليل كان التحدي هو تحديد حمض نووي نادر من أورام حقيقية وغض الطرف عن أنواع أخرى من التغيرات الوراثية التي قد تحدث عندما تنقسم خلايا الدم أو الطفرات الوراثية التي يولد بها الأشخاص.

وحلل الباحثون خلال دراستهم عينات للدم من مرضى مصابين بسرطانات الرئة والمبيض والقولون والمستقيم، بحثاً عن 58 جيناً مرتبطاً عادة بهذه الأنواع من السرطان.