إيما ستون.. الأعلى أجراً

لوس أنجلوس (أ ف ب)







أصبحت النجمة الأميركية الحائزة جائزة أوسكار إيما ستون الممثلة الأعلى أجراً في العالم بعدما تخطت جنيفر لورنس في التصنيف السنوي، الذي نشرته مجلة «فوربز» الأربعاء. إيما ستون البالغة 28 عاماً والحائزة جائزة أوسكار أفضل ممثلة هذا العام عن الفيلم الموسيقي «لا لا لاند»، نالت 26 مليون دولار من دون احتساب الضرائب خلال 12 شهراً انتهت في يونيو الماضي بحسب تصنيف المجلة المتخصصة في مجال الأعمال.



ونجحت نجمة المسلسل الكوميدي الشهير فرندز جنيفر أنيستون البالغة 48 عاماً، أيضاً في تخطي جنيفر لورنس، إذ حلت ثانية مع 25.5 مليون دولار بفضل عقود إعلانية وترويجية كثيرة حول العالم.

واحتلت جنيفر لورنس المرتبة الثالثة مع 24 مليون دولار خلال الفترة عينها، غير أن هذا الرقم يبدو هزيلاً مقارنة مع أرباحها العام الماضي.. فقد هيمنت الممثلة البالغة من العمر 28 عاماً والحائزة جائزة أوسكار عن دورها في فيلم سيلفر لاينينغز بلايبوك 2012 على تصنيف العام 2016 للسنة الثانية على التوالي مع إيرادات قدرها 46 مليون دولار مدفوعة خصوصاً بأدائها في السلسلة الاستشرافية هانغر غايمز.