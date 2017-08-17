عُمَرْ شَبانة ينسج «سيرة لأبناء الوَردْ» بأثواب الغابات والقُبلات !

نوف الموسى (دبي)

يَصعب أحياناً أن تنظر بعين القصيدة، وتستمتع بقراءتها دون أن تشغل نفسك بالعنوان قليلاً، خاصةً إذا انصهر المعنى تماماً بينهما. فالنسيج الساحر لديوان «سيرة لأبناء الوَردْ» للشاعر والناقد عُمر شبانة، الصادر عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن، هو التكوين اللحظي للتماهي بين الإنسان والطبيعة الوجودية، الذي شكل وحدة بين روح الشاعر ومصدر الجمال الكوني. فهو الباحث عن اسم يليق به في نهر الحياة عبر ولادة بلا أي حب أو أي حرب. إنها كالطفولة الكاملة التي ترتدي أثواباً من الغابات والقُبلات، معلنةً حالة من التفتح اللانهائي، ومقبلة على تحولات جذرية في قدرتها على رؤية الصفاء الواعي، فهل يستطيع عُمر شبانة، كما أخبرنا في قصائده، بأن يقطف القُبلات مجدداً، وأن يزرع الغابات وحياً، ليرسم وطناً من البّلور، ويدخلنا جميعاً إلى بلاد النور، تلك التي فيها قُبلاتُنا هي جَنّاتُنا.

أهدى عمر شبانه ورود قصائده لأبناء الحرية والحب والجمال، وقال لهم في القصائد الباحثة عن اسمٍ يليق به:

«عُدْنا،

كي نُعيدَ إلى الطَّبيعَةِ ما تَشاءُ،