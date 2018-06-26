أكاديمية الأوسكار تدعو المئات إلى نيل عضويتها

(رويترز)

قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تقدم جوائز الأوسكار يوم الاثنين إنها دعت 928 فردًا من 59 دولة للانضمام إلى عضويتها في أكبر مبادرة لتحقيق التنوع بعد أعوام من الانتقادات للأكاديمية لأن معظم أعضائها من الذكور البيض.



ومن بين المدعوين نجمة فيلم (جيرلز تريب) تيفاني هاديش ومؤلفا فيلم (ذا بيج سيك) كوميل نانجياني وإميلي جوردن والممثل الكوميدي ديف تشابيل.



وإذا قبل كل المدعوين الدعوة فسترتفع نسبة التمثيل النسائي في الأكاديمية من 28 في المئة إلى 31 في المئة. وسيزيد عدد أصحاب البشرة الملونة إلى 16 في المئة من 13 في المئة.



وسيبلغ العدد الإجمالي لأعضاء الأكاديمية سبعة آلاف من الممثلين والكتاب والمخرجين والمنتجين وغيرهم.