فتى هندي ينتزع لقب أستاذ دولي في الشطرنج

نيودلهي (أ ف ب)

أصبح لاعب الشطرنج الهندي راميشابو براغناناندها البالغ من العمر 12 عاماً، أستاذاً دولياً في اللعبة، لكنه لم يضرب الرقم القياسي لوجود أستاذ آخر انتزع قبل 15 عاماً اللقب، وهو أصغر منه ببضعة أشهر.

يبلغ هذا اللاعب من العمر 12 عاماً وعشرة أشهر و13 يوماً، وهو ابن موظف في مصرف تشيناي جنوب الهند، وانتزع هذا اللقب بفضل أدائه في بطولة أقيمت في شمال إيطاليا، واختتمت أمس الأول.

أما الأستاذ الدولي الأصغر في العالم، فكان الروسي سيرجي كارياكين الذي انتزع اللقب عام 2002 حين كان في الثانية عشرة وسبعة أشهر.

وما عدا لقب بطل العالم، يعدّ لقب الأستاذ الدولي أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها لاعب شطرنج.

وقال والده لوسائل إعلام محلية، إن العائلة كانت متحفظة في البداية على خوض ابنها غمار الاحتراف في لعبة الشطرنج، بسبب دخلها المتواضع، لكن «شغفه كان يستحيل وقفه» بحسب تعبير والده.

وهو يتدرّب ست ساعات يومياً على الأقل، ويشاهد جولات لعب على شبكة الإنترنت.

وقرّرت الحكومة الهندية أمس منحه جائزة بقيمة 400 ألف روبية (5900 دولار)، إضافة إلى منحة بقيمة مئة ألف روبية (1500 دولار) لتمويل تدريباته.