«أسود العرب»

ودع «أسود الأطلس» مونديال روسيا برأس مرفوع بعد التعادل مع إسبانيا 2-2 مساء أمس في ختام مباريات المجموعة الثانية، لتتأهل إسبانيا مع البرتغال التي تعادلت مع إيران 1-1 إلى دور الـ16، وتلتقي بذلك إسبانيا مع روسيا ثاني المجموعة الأولى، بينما تلعب البرتغال مع أوروجواي متصدر المجموعة الأولى.

قدم «أسود الأطلس» على ملعب كالينيجراد، عرضاً رائعاً، اتسم بالقوة والحماس والشجاعة أمام منتخب يضم أفضل نجوم العالم من برشلونة وريال مدريد، وأعادوا للكرة العربية اعتبارها في مونديال روسيا بعد سلسلة من الهزائم أمام منتخبات أوروبا وأميركا الجنوبية، وصلت إلى 8 هزائم حتى الآن.

وتقدم المنتخب المغربي أولاً بهدف خالد بوطيب في الدقيقة 14، إلا أن الفرحة العربية لم تدم سوى خمس دقائق فقط، ونجح إيسكو في تسجيل التعادل لإسبانيا، وفي الدقيقة 81 عاد يوسف الأنصاري ليسجل هدف التقدم للمغرب، وفي الوقت الذي كانت فيه كل جماهير الكرة العربية تتهيأ للاحتفال بانتصار تاريخي، تعادل اياجو اسباس لإسبانيا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بمساعدة الفيديو.

وشهدت المباراة الثانية في المجموعة نفسها على ملعب موردافيا أرينا، الكثير من الحماس والإثارة، وتعادلت البرتغال مع إيران بهدف لكل منهما، تقدم كواريزاما للبرتغال في الدقيقة 45، وأهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 52، وتعادل كريم أنصاري لإيران في الدقيقة 93.