واشنطن: جدول زمني ومطالب محددة من بيونج يانج قريباً

عواصم (وكالات)

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية أمس، إن بلاده ستقدم إلى بيونج يانج قريباً جدولاً زمنياً يتضمن مطالب محددة لم يحددها بعد القمة التاريخية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. وأضاف من دون التطرق إلى تفاصيل، أن الجدول الزمني سيكون سريعاً بما يكفي للوقوف على حقيقة مدى التزام كوريا الشمالية، وسنعرف قريباً إن كانوا يعملون بحسن نية أم لا.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي أنه سيعود على الأرجح إلى كوريا الشمالية خلال فترة قصيرة نسيباً في مسعى لتحديد الالتزامات التي جرى الاتفاق عليها خلال القمة، موضحا أن واشنطن تأمل في أن تجري كوريا الشمالية عملية نزع سلاح كبرى خلال العامين ونصف العام القادمين. فيما قال وزير الدفاع جيم ماتيس المقرر أن يقوم بجولة في آسيا هذا الأسبوع، إن توجيهات ترامب بشأن تعليق التدريبات العسكرية لا تسري على تدريبات (فريدوم جارديان) المقررة في أغسطس فحسب، لكنها تشمل أيضاً سلسلتي تدريبات أصغر ضمن برنامج لتبادل مشاة البحرية. وأضاف «سنرى إن كانت المفاوضات المستمرة ستبقيها معلقة».

إلى ذلك، أحيت بيونج يانج، أمس، ذكرى اندلاع الحرب الكورية وسط غياب غير مسبوق لتنديداتها المعتادة بالولايات المتحدة في وسائل الإعلام الرسمية غداة قمة سنغافورة.