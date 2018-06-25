ترامب يطالب بطرد فوري للمهاجرين غير الشرعيين

واشنطن (وكالات)

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، بطرد المهاجرين غير الشرعيين على الفور، وترحيلهم إلى بلادهم دون اللجوء إلى القضاء.

وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر»، «أيها الديمقراطيون..أصلحوا القوانين ولا تقاوموا، نحن نقوم بعمل أفضل بكثير من بوش (الرئيس الأسبق جورج بوش الابن) وأوباما (الرئيس الأسبق باراك أوباما)، لكننا بحاجة إلى القوة والأمن على الحدود، ولا يمكننا قبول جميع الأشخاص الذين يحاولون اقتحام بلادنا.

حدود قوية تعني تراجع الجريمة». وأضاف ترامب، «لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الناس بغزو بلادنا..عندما يأتي شخص ما يجب علينا إعادته فوراً من حيث أتى دون رفع دعوى أو السير في إجراءات قضائية..طريقتنا هي استهزاء بسياسة الهجرة الجيدة والقانون والنظام.

معظم الأطفال يأتون بدون أسرهم».وختم قائلاً، «سياسة الهجرة لدينا أضحوكة العالم، إنها غير عادلة لكل الذين يتعاملون مع الأنظمة بشكل قانوني وينتظرون دورهم لسنوات.يجب أن تستند الهجرة إلى الجدارة. نحن بحاجة إلى أشخاص يساعدون أميركا على أن تعود عظيمة من جديد».