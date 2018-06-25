وزير الأمن الإيراني يعترف: الاتفاق النووي إلى الانهيار

طهران (كونا)

كشف وزير الأمن الإيراني محمود علوي أمس، أن بلاده أبلغت الأطراف الأجنبية أن الاتفاق النووي على حافة الانهيار. وقال للصحفيين على هامش تفقده منشأة فوردو النووية جنوب طهران، «لقد أبلغنا الأطراف الأجنبية في مفاوضاتنا معهم أن الاتفاق النووي على حافة الانهيار، وإذا أرادت الأطراف الأخرى الانسحاب من الاتفاق النووي، عندها يمكن لطهران، وفي ظل الإنجازات القيمة التي حققتها العودة إلى ما قبل الاتفاق النووي خلال فترة وجيزة».

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال من جانبه «نعتقد أن الاتفاق النووي لا زال قوياً، نظراً للآلية التي صممها فريق التفاوض النووي بحنكة».

وأضاف في مؤتمر صحفي «يحاول الجميع باستثناء أميركا الحفاظ على الاتفاق النووي..كل الدول الخمس (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) ملتزمة ومسؤولة بما فيه الكفاية تجاه الاتفاق النووي، لأنها كانت الأطراف الرئيسة في المفاوضات التي صاغته، لذلك يجب أن توافق الدول الخمس على كل الاقتراحات التي تقدم إلى إيران من أجل اتخاذ القرارات المناسبة».