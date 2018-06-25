انطلاق الدورة 42 لـ «اليونسكو» في المنامة

المنامة (د ب أ)

انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، فعاليات الدورة 42 للجنة التراث العالمي، التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو». وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا» أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أناب ولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لحضور حفل افتتاح اجتماع «اليونسكو».

واعتبر آل خليفة، خلال الافتتاح أن استضافة بلاده لهذا الاجتماع الدولي «تمثل لحظة هامة في مسار جهود المملكة المميزة لإبراز هويتها الثقافية والتاريخية العريقة». وأفاد آل خليفة بأن الاجتماع الذي تنظمه «اليونسكو»، يضم أكثر من ألفي خبير في مجال التراث الثقافي والطبيعي، مشيراً إلى التعاون القائم بين المنظمة ومملكة البحرين على كافة المستويات.

وأشادت أودري أزولاي المديرة العامة لـ«اليونسكو»، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع، بالفلسطينيين والإسرائيليين والأردنيين على جهودهم للحد من التوتر الذي سبب التوتر في اللجنة في الماضي.

وتعقد الاجتماعات في قرية «اليونسكو» التي تم تشييدها بشكل خاص في المنامة، حيث يشارك ما يقرب من ثلاثة آلاف من خبراء التراث والمسؤولين الحكوميين في المناقشات والمراجعات.

وستقوم لجنة التراث العالمي، التي تحدد المواقع التي يتم تسجيلها أو إزالتها من قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر، بمراجعة 29 موقعاً جديداً لتحديد ما سيتم تضمينه في قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي.