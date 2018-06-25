السيسي لعلاوي: مصر تدعم وحدة الصف في العراق

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الداعم لوحدة العراق، ومساندتها جهود القضاء على التطرف من جذوره واستعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه.

وقال خلال استقباله، أمس، إياد علاوي نائب رئيس العراق، بحضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة: «إن مصر تولي أهمية لمواصلة العمل على تعزيز وتماسك النسيج المجتمعي العراقي لقطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن في إطار موحد من المواطنة»، مشدداً على أهمية استمرار التشاور والتنسيق الثنائي، بهدف تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية، في ظل الأزمات الإقليمية التي تواجه الأمة في الوقت الراهن، والتي تفرض أهمية ترسيخ وحدة الصف، ونزع فتيل الطائفية والمذهبية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، السفير بسام راضي، أن السيسي أكد لعلاوي حرص مصر على الوقوف إلى جانب العراق، وتطوير العلاقات معه في مختلف المجالات، مشيداً بما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين من تطور خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة العراقية، وتطورات الوضع السياسي ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، حيث أوضح علاوي أهمية دور المؤسسات الوطنية العراقية في نزع فتيل النزاعات الطائفية والمذهبية، والقضاء على التطرف والتشدد.

وأكد الرئيس المصري حرص مصر على وحدة وسلامة العراق ودعمها لمؤسساته الوطنية، ورفضها كافة محاولات التدخل في شؤونه الداخلية، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه كافة دول المنطقة والعالم.