الأمير وليام زار جرش ووصل إلى تل أبيب

عمان (أ ف ب)

قام الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا رفقة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله، أمس، بجولة في مدينة جرش الرومانية الأثرية شمال المملكة والتقيا أطفالاً سوريين وأردنيين، قبل أن يختتم زيارته للأردن متوجهاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وزار الأميران مدينة جرش الأثرية الرومانية والتي كانت في أوج ازدهارها في القرن الثالث الميلادي. وتجولا مشياً في «شارع الأعمدة» الذي يبلغ طوله نحو 800 متر وأرضه مرصوفة بالحجارة وفي جانبيه أعمدة طويلة مزينة بنقوش أثرية. وكان الأميران بين حين وآخر يتوقفان ليستمعا إلى شرح عن المدينة الأثرية.

وزار الأمير وليام وولي عهد الأردن «معبد ارتيموس» الذي بني على منطقة مرتفعة ويعرف بمعبد الآلهة الحارسة للمدينة، وتم إنشاؤه في القرن الثاني الميلادي.

ووصل الأمير وليام، أمس، إلى إسرائيل في زيارة رسمية هي الأولى لأحد أفراد الأسرة الملكية البريطانية إلى الدولة العبرية والأراضي الفلسطينية.

وهبطت طائرة الأمير من سلاح الجو الملكي البريطاني بعد انطلاقها من عمان، في مطار تل أبيب.