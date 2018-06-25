مصر: قطعنا شوطاً كبيراً في الحرب على الإرهاب

القاهرة (وكالات)

أكد وزير الداخلية المصري الجديد اللواء محمود توفيق أمس، أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في حربها على الإرهاب، موضحاً أن مخططات الجماعات «الإرهابية» لاستهداف الدولة المصرية «لا تتوقف». وذكرت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن اللواء توفيق أكد، خلال اجتماع مع قيادات أمنية، أن المنظومة الأمنية استطاعت خلال الفترة الماضية «إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها».

وشدد على أهمية اعتماد استراتيجية أمنية، تتضمن تطوير مفهوم الردع للعناصر «الإرهابية» من خلال تكثيف «الضربات الاستباقية الوقائية»، مؤكداً حتمية المراجعة الدورية للاستراتيجية الأمنية «بما يتماشى ويتلاءم مع مصالح الدولة في ظل التغيرات الإقليمية».

وأشار إلى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة نجحوا في تجنيب البلاد المسارات التي شهدها العديد من دول المنطقة التي عانت من الإرهاب، واستعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات «الإرهابية» والتضييق عليها.