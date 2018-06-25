البحرين: السجن 3 سنوات لمتهمين بالتحريض على كراهية النظام

المنامة (وكالات)

صرح رئيس النيابة عيسى الرويعي القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً، أمس، على متهمين بجناية الترويج لأعمال إرهابية وحيازة وإحراز وسيلة من وسائل التسجيل استعملت أو أعدت للاستعمال لإذاعة ذلك، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي باستخدام وسائل غير مشروعة، وعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات للمتهمين عما أسند إليهما من اتهام وبمصادرة المضبوطات.

تتلخص الواقعة في قيام المتهمة بإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن نشر مقالات وفيديوهات، والترويج للأعمال الإرهابية، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وتقوم بجمع أموال لتنظيم الفعاليات والمسيرات المناهضة لنظام الحكم، وثبت أن المتهم يساعد المتهمة في إدارة الحسابات التي تديرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم بتنظيم الفعاليات وعمل الشعارات السياسية المناهضة للحكم، وقاما بنقل الأخبار الكاذبة والمغرضة عن الأوضاع بمملكة البحرين ليتم نشرها على القنوات الفضائية بغرض التحريض على كراهية نظام الحكم، والترويج للأعمال الإرهابية التي تحدث في البحرين، وللنيل من هيبة الدولة والإضرار بمصالحها، وتشويه صورة المملكة في الخارج.

واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية، منها شهادة الشهود والأدلة الفنية، إضافة إلى اعترافات المتهمة، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة، بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.