تفاؤل عراقي بانتهاء أزمة المياه في نوفمبر



تاريخ النشر: الثلاثاء 26 يونيو 2018 بغداد (وكالات) أعلن وزير المواد المائية العراقي حسن الجنابي أمس، أن البلاد ستتجاوز أزمة شح المياه التي تواجهها في نوفمبر المقبل. وأبلغ الجنابي الصحفيين على هامش حضوره ندوة بشأن شح المياه أقيمت في مبنى الوزارة ببغداد، بأن «قلة المياه قد خفت، وقد تمكنا من التوصل مع تركيا إلى اتفاق يقضي بتأجيل ملء سد اليسو إلى مطلع شهر أغسطس المقبل». وأضاف أن «الوزارة ماضية في خطتها بتوفير مياه الشرب، والمحاصيل الزراعية، ومواجهة شح المياه»، مردفاً بالقول «نحن واثقون بأننا سنتجاوز هذه الأوضاع في نوفمبر، إضافة إلى تأمين الحصة المائية للزراعة الشتوية».