«الائتلاف»: إيران تنشر «الفارسية» بين أطفال دير الزور



تاريخ النشر: الثلاثاء 26 يونيو 2018 بيروت (وكالات) كشف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن طهران بدأت نشر «اللغة الفارسية» بين أبناء مناطق دير الزور الحدودية مع العراق. وذكر الائتلاف في بيان نشره على موقعه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أن سعي إيران لنشر اللغة الفارسية بين أطفال دير الزور، هو «محاولة لفرض ثقافتها الطائفية المذهبية، وتثبيت احتلالها لسوريا». وحدّد بيان الائتلاف المعارض، أعداد الأطفال السوريين الذين «التحقوا بمدارس إيرانية لتعلم اللغة الفارسية» في محافظة دير الزور، قائلاً إن وسائل إعلامية محلية تحدثت عن التحاق 250 طفلاً سورياً، بتلك المدارس، مؤكداً أن أعمارهم تتراوح بين 8 و15 سنة. ودعا بيان الائتلاف منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات الأمم المتحدة، «لحماية الأطفال ووقف جرائم إيران» معتبراً أن «غسل عقول الأطفال وتغيير طريقة تفكيرهم بطريقة طائفية، وتجهيزهم ليكونوا مقاتلين في المستقبل» هي «جرائم حرب جديدة» ترتكب بحق الشعب السوري.