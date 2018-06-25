وساطة أميركية تعيد البيشمركة لمنطقة «متنازع عليها» في كركوك

باسل الخطيب، سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

كشف ضابط في الأمن الكردي «الأسايش» أمس، أن اجتماعاً عقد بين وفد عسكري أميركي مع قيادة محور قرتبة لقوات البيشمركة، بمدينة كفري جنوب محافظة كركوك، بتنسيق مع القوات العراقية، اسفر عن اتفاق لإعادة انتشار البيشمركة والأسايش في سلسلة جبال هنجيرة، ضمن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل بقضاء طوز خورماتو.

في وقت دعا قائدان عسكريان أميركيان كبيران، إلى إحياء التنسيق المشترك بين القوات العراقية والبيشمركة للتصدي لنشاط «داعش»، لاسيما بالمناطق المتنازع عليها.

وفيما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عقب اجتماع للقيادات الأمنية والأجهزة الاستخبارية، اتخاذ «إجراءات سريعة وعمليات نوعية» للقضاء على الخلايا النائمة لـ«داعش» الإرهابي، نفذت قوات الأمن اعتقالات على خلفية خطف 6 من عناصرها، وتهديد العصابات المتشددة بإعدامهم، تزامناً مع إقدام مجهولين على ذبح عائلة موظف في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تتألف من أم وبناتها الثلاث، من الأقلية التركمانية بمنطقة حمرين في محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر العسكري الكردي موقع «شفق نيوز» الموالي لكردستان العراق، بأن وفداً عسكرياً أميركيا عقد في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، اجتماعاً مع قوات الأمن الكردية «الأسايش»، وقائد البيشمركة بمحور قرتبة اللواء مردان جاوشين في مدينة كفري، وبتنسيق مع القوات العراقية، مفضياً إلى اتفاق على انتشار البيشمركة والأسايش في سلسلة جبال هنجيرة بأطراف قضاء طوز خورماتو التابعة لمحافظة كركوك. وأوضح المصدر أن الاتفاق الثلاثي يأتي في إطار التنسيق لمواجهة خلايا «داعش» التي نشطت في محافظة كركوك المتصلة بديالى وصلاح الدين.