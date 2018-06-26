دي ميستورا يبحث و6 دول مناهضة للأسد ترتيبات اللجنة الدستورية

عواصم (وكالات)

أجرى مسؤولون كبار من فرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والولايات المتحدة والسعودية محادثات مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف أمس، حول آلية تأسيس لجنة دستورية بالبلاد المضطربة، والطريقة التي ستعمل بها، وذلك بعد مشاورات أجراها مع مسؤولين روس وأتراك وإيرانيين لذات الغرض الأسبوع الماضي. وتعد هذه المناقشات أول محادثات دبلوماسية علنية منذ أشهر بين الدول المشاركة في الحرب السورية، بينما تأتي المباحثات بشأن تشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور جديد لسوريا، بعد عامين من المحادثات الجوفاء التي لم تسفر عن أي لقاءات مباشرة بين الأطراف المتحاربة. وقال دي ميستورا للصحفيين إن الاجتماع كان «هاماً وبناء» وأسفر عن «بعض الأرضية المشتركة» بين المتشاورين، مشيراً إلى أن المباحثات ستستكمل لاحقاً بمشاركة الأطراف السورية، بعد جولة جديدة مع المسؤولون الروس والأتراك والإيرانيين خلال الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية، قوله أمس إن المسؤولين الروس يأملون في مناقشة الوضع في سوريا مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون خلال زيارته لموسكو اعتباراً من غدٍ الأربعاء. وبشأن أنباء عن مباحثات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والأردن حول الوضع في جنوب سوريا، قال بوجدانوف إنه سيتم بحث الأمر على المستوى الثنائي في الوقت الراهن، وإن وزير الخارجية الأردني سيزور موسكو لهذا الغرض، وإن التنسيق مستمر بين الجانبين الآن لتحديد موعد الزيارة.