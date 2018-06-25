  • الثلاثاء 12 شوال 1439هـ - 26 يونيو 2018م

مؤشر قطر يكتسي «الأحمر»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 26 يونيو 2018

أبوظبي (مواقع إخبارية)

فشلت الأسهم القطرية في البقاء فوق مستوى نفسي مهم عند تسعة آلاف نقطة في تعاملات أمس، فقد اختتمت بورصة قطر تداولاتها متراجعة، بضغط هبوط 5 قطاعات، أبرزها العقارات والبنوك، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 0.8% ليصل إلى النقطة 8936.78، فاقداً 68.56 نقطة عن مستويات أمس الأول الأحد.

وتصدر البضائع القطاعات المتراجعة بـ2.26%، متأثراً بانخفاض 3 أسهم على رأسها إزدان الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.61%. كما هبط الصناعة 1.11%، لهبوط 5 أسهم تصدرها صناعات قطر بنسبة 1.87%. وانخفض البنوك 0.98%، لتراجع عدد من أسهمه أبرزها الوطني- أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بواقع 1.29%.

     
 