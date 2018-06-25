دينا محمود (لندن)
دعا حقوقيون دوليون بارزون الشركات الراعية للفعاليات الرياضية الكبرى في العالم، لاتخاذ موقف صارم من بطولة كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في قطر عام 2022، على خلفية الشبهات الواسعة التي تكتنف الطريقة التي حصلت بها الدوحة على حق تنظيمها، والأدلة التي تؤكد أن النظام القطري دفع ملايين الدولارات في صورة رشاوى لضمان فوز ملفه بالتصويت الذي أُجري في هذا الشأن داخل اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة «الفيفا».
وفي مقالٍ شديد اللهجة نشره موقع «مومبريلا» الإخباري الأسترالي، تساءل رئيس مؤسسة «نزاهة الرياضة» الحقوقية الدولية المعنية بمكافحة الفساد «جايمي فوللر» عن التأثير الذي يلحق بمدى نزاهة الشركات - التي توفر الرعاية للمنافسات التي ينظمها «الفيفا» - بفعل إسناد الاتحاد تنظيم مونديال 2022 إلى قطر، وسط ملابساتٍ مُفعمة بالفساد.
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وذَكَّرَ الكاتب الشركات الكبرى - التي تُسهم في تمويل «الفيفا» والبطولات العالمية الكبرى في العالم - بمسؤولياتها فيما يتعلق بمواجهة نظامٍ ينتهك حقوق مواطنيه والعمال الوافدين إليه مثل النظام القطري، قائلاً إن لدى هذه الشركات التي «تضخ ملايين الدولارات في مؤسساتٍ مثل /الفيفا/ وبطولاتٍ مثل /كأس العالم/ مدونة سلوك.. تُلزمها بالتحلي بأقصى قدرٍ ممكن من النزاهة.. كما أن الغالبية العظمى منها تدعم.. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي يحظر الانتهاكات الوحشية التي تشهدها قطر.
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