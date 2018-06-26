«قناة سلوى» تؤكد سير قطر عكس «التيار الخليجي»

شادي صلاح الدين (لندن)

أجمع عدد من المحللين الاستراتيجيين والخبراء الاقتصاديين في المملكة المتحدة لـ «الاتحاد» على أن مشروع شق قناة سلوى بشرق المملكة العربية السعودية ستكون له فوائد اقتصادية كبيرة على المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما سيزيد من العزلة التي فرضها النظام القطري على نفسه نتيجة سياساته المثيرة للاضطراب في المنطقة. وقال الخبير الإستراتيجي محمود يوسف، إن المشروع سيدر عوائد اقتصادية كبيرة على المملكة من حيث إقامة منفذ بحري جديد للصادرات والواردات السعودية، وتنشيط سياحة الرحلات البحرية خليجياً، خاصة بين الإمارات والسعودية، بجانب إنشاء مرافئ يخوت ومراسي سفن وتنظيم رياضات بحرية في تلك المنطقة، مشدداً على أن إقامة أي منفذ بحري في أي قطعة من دول العالم تزيد من الدخول الاقتصادية للدول، وتعزز من انفتاحها على العالم، وهو ما يتسق مع السياسة السعودية الجديدة.

وأضاف الخبير الإستراتيجي أنه فيما يتعلق بالجانب الأمني، فإن القناة تعتبر تعزيزاً أمنياً جديداً للمملكة، خاصة مع تواتر أنباء عن رغبة الجانبين السعودي والإماراتي في إقامة قواعد عسكرية على طول القناة، وإحكام السيطرة على تلك المنطقة، مشيراً إلى أن قطع أي رابط بري مع النظام القطري يعتبر مكسباً لأي دولة عطفاً على السياسات القطرية واستضافتها عدداً ليس بالقليل من قيادات الإرهاب في العالم، مشدداً على أن مراقبة حدود بحرية أسهل كثيراً من مراقبة حدود برية، شهدت في سنوات مضت عدة اشتباكات في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تقرر المملكة إغلاق معبر سلوى نهائيا في ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور محمود يوسف، إن الاقتصاد القطري يمر بحالة من الركود الاستثماري إذا تم استثناء مشاريع العمل في منشآت كأس العالم، ومن المتوقع أن تزيد القناة حالة الركود؛ لأنها تعتبر انعكاساً على استمرار العزلة التي يعيشها النظام القطري، وعدم وجود بادرة لانتهائها نظراً لإصرار الدوحة على المضي قدماً في برنامجه المدمر، والخيال الذي يعيشه المسؤولون القطريون بأن دولتهم «دولة عظمى».

وأكد الخبير الإستراتيجي المقيم في بريطانيا أن شق القناة رسالة إلى العالم بأن النظام القطري أضعف من أن يحدد مصير حدوده البرية أو البحرية، وأن قطر التي اشترت بطريق غير شرعي حق استضافة كأس العالم ستتحول دون إرادتها من شبه جزيرة إلى جزيرة كاملة معزولة عن الدول التي قرر النظام في الدوحة خيانتها بالتآمر مع الإرهابيين.