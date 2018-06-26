الحكومة: عهد جديد للحديدة بعد التخلص من الميليشيات

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن محافظة الحديدة وإقليم تهامة أمام عهد ومستقبل جديد بعد التخلص من حكم ميليشيات الحوثي، مشيراً إلى أن تحرير محافظة الحديدة وكل الأراضي اليمنية من مشروعهم الطائفي المدعوم من إيران سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الحديث القائم على العدل والمساواة والضامن لتقاسم العادل في الثروة والسلطة، وذلك بتأسيس الدولة الاتحادية الذي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني.

وشدد ابن دغر خلال لقائه أمس مع محافظ الحديدة الحسن طاهر ووكيل أول المحافظة وليد القدمي، على ضرورة إيجاد أماكن إيواء لاستقبال النازحين مجهزة بالخدمات كافة، موجهاً بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس اليمني بصرف رواتب الموظفين في المديريات المحررة لمحافظة الحديدة والنازحين منهم.

كما ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية في المحافظة، خاصة المديريات التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثي الإيرانية واحتياجات المحافظة من مشاريع خدمية خلال الفترة القادمة. واستمع ابن دغر إلى شرح مفصل من المحافظ عن الأضرار التي تعرضت لها المحافظة من قبل الميليشيا الحوثية والتدمير التي انتهجته في التدمير وحرمان أبناء المحافظة من أبسط حقوقهم.

وفي سياق آخر، استقبل رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أمس، في عدن، وكيلة أمين عام الأمم المتحدة، الرئيسة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» هِنرييتا فورر، والوفد المرافق لها، الذي يزور اليمن حالياً لتقديم المساعدة وتفقد المشاريع التي تقوم بها المنظمة في مختلف المحافظات.