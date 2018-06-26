حضرموت تشيد بدعم الإمارات لقطاع الصحة

حضرموت (الاتحاد)
أشادت السلطات المحلية في محافظة حضرموت، بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من دعم سخي ولا محدود لقطاع الصحة في المحافظة والذي بلغ 67 مليون درهم إماراتي.
وأوضح محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، إلى أن هذه المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي وقعت مذكرة تفاهم لإدارتها بين صندوق أبوظبي للتنمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، ستساهم في إعادة تأهيل عدة مشاريع صحية استراتيجية في محافظة حضرموت، وستوفر المعدات الطبية والتجهيزات اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية في المحافظة. وأشار إلى أن المنحة تهدف إلى تنسيق الجهود بين صندوق أبوظبي للتنمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، في سبيل تحقيق أهداف المنحة والنهوض بالقطاع الصحي في محافظة حضرموت، وتمكينه من تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لمختلف شرائح المجتمع، وتوفير الرعاية الطبية لهم. ولفت إلى أن المشاريع التي سيعمل الصندوق وهيئة الهلال الأحمر على تنفيذها، تتضمن تطوير وتأهيل مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية وتزويدها بالأدوية والأجهزة الطبية التي تعزز من قدرتها على تقديم العلاج اللازم للسكان.
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وأشار إلى أن المشروع الثاني والذي تبلغ تكلفته حوالي 33.4 مليون درهم يشمل إعادة بناء وتطوير مستشفى للأمومة والطفولة في حضرموت بسعة 150 سريراً، شاملاً أعمال الصيانة والإنشاء والكهرباء، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بمولد كهربائي، كما تشمل الأعمال كذلك استيراد وتوفير المعدات الطبية والتجهيزات اللازمة. وأوضح محافظ حضرموت أن المشروع الثالث والذي تبلغ قيمته حوالي 11 مليون درهم، يشمل شراء الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية في كافة مديريات حضرموت.
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