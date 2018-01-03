تاج: سنحاول في المرة المقبلة



تاريخ النشر: الأربعاء 03 يناير 2018 الكويت (الاتحاد) قال خالد تاج المدرب المساعد لمنتخب البحرين: لعبنا مباراة كبيرة رغم الأخطاء في الشوط الأول، وسجلنا هدفاً في مرمانا بالخطأ، وأضاف: المردود كان ضعيفاً في هذا الشوط، ونلتمس العذر للاعبي منتخبنا لأنه يضم عناصر شابة يشاركون لأول مرة. وقال تاج: عدنا في الشوط الثاني بقوة وسيطرنا على المباراة إلا أننا لم نستطع ترجمة الفرص إلى أهداف، لكننا فخورون بهذا الجيل الذي يمثل بداية لمستقبل الكرة البحرينية، ولا زلنا نمر بفترة تجديد والمدرب سكوب بدأ الإحلال والتجديد قبل عام ونصف وأمامه أكثر من عام كي نصل إلى المجموعة التي ستقود المنتخب في البطولات المقبلة.