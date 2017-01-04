«المركزي»: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي 6,7 مليار درهم خلال نوفمبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)







ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي للقطاع المصرفي بالدولة (والتي تشمل أرصدة البنوك والمصرف المركزي) بنحو 6,7 مليار درهم خلال نوفمبر 2016، لتصل قيمتها إلى 249 مليار درهم مقارنة مع 242,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر من نفس العام، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.



وجاء ذلك بدعم من تحسن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 16,2 مليار درهم خلال نوفمبر الماضي، ما عوض الانخفاض في صافي الاحتياطيات الأجنبية للمصرف المركزي التي تراجعت بقيمة 9,5 مليار درهم تقريباً خلال الشهر نفسه. وتفصيلاً، تراجعت الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية للمصرف المركزي إلى 283,4 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع رصيد بلغ 292,9 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016، في حين تمكنت البنوك من تحسين صافي رصيد حساب احتياطياتها الأجنبية لينحسر صافي رصيدها السالب إلى 34,45 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 50,61 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.

وجاء التحسن في صافي رصيد الاحتياطيات الأجنبية للبنوك العاملة بالدولة نتيجة تراجع رصيد المطلوبات الأجنبية والبالغة 9 مليارات درهم تقريباً، إلى 565 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 574 مليار درهم بنهاية أكتوبر من نفس العام، وفي المقابل ارتفع رصيد الموجودات الأجنبية بالبنوك بقيمة 7,2 مليار درهم لتبلغ 530,6 مليار درهم مقارنة مع 523,4 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة.

