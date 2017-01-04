«المركزي»: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي 6,7 مليار درهم خلال نوفمبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي للقطاع المصرفي بالدولة (والتي تشمل أرصدة البنوك والمصرف المركزي) بنحو 6,7 مليار درهم خلال نوفمبر 2016، لتصل قيمتها إلى 249 مليار درهم مقارنة مع 242,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر من نفس العام، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
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وجاء التحسن في صافي رصيد الاحتياطيات الأجنبية للبنوك العاملة بالدولة نتيجة تراجع رصيد المطلوبات الأجنبية والبالغة 9 مليارات درهم تقريباً، إلى 565 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 574 مليار درهم بنهاية أكتوبر من نفس العام، وفي المقابل ارتفع رصيد الموجودات الأجنبية بالبنوك بقيمة 7,2 مليار درهم لتبلغ 530,6 مليار درهم مقارنة مع 523,4 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة.
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