العمر.. 3 مونديالات!

محمد حامد (دبي)

كم عمرك؟ سؤال قد تتغير صيغته لـ «كم مونديالاً»؟ والأهم هل حرصت على توثيق علاقتك بكأس العالم كل 4 سنوات؟ فالمونديال قد يصبح مقياساً جديداً للعمر، وتبدو الفكرة بسيطة في ظاهرها، ولكنها ساحرة بالنظر إلى ارتباطها بجوانب إنسانية وعاطفية، حيث يمكن أن يصبح المونديال الذي يقام مرة كل 4 سنوات مقياساً جديداً للعمر، خاصة حينما يحرص الآباء والأمهات على توثيق الحدث، بالتقاط الصور التذكارية لأطفالهم في كل مونديال بقميص المنتخب الوطني، أو بقميص أي منتخب آخر ترتبط العائلة به وتشجعه.

في إنجلترا قررت مجموعة من العائلات تعيش في حي واحد بمدينة وينديز الصناعية شمال غربي إنجلترا، توثيق هذه اللحظات التاريخية، والمفارقة أن العائلات المذكورة رزقت بـ 5 أطفال الفاصل بينهم أسابيع وربما أيام فقط، فكل منهم بلغ 9 سنوات تزامناً مع المونديال الحالي، وقد حرصت تلك العائلات على التقاط صور تذكارية لهم بداية من 2010، وهو عام مولدهم جميعاً، حيث ظهر الخماسي الإنجليزي بقميص المنتخب الذي كان يشارك في كأس العالم بجنوب أفريقيا.

وفي 2014، عادت العائلات لالتقاط صور جديده للأبناء الخمسة بقميص منتخب الأسود الثلاثة، حينما بلغ كل منهم 4 سنوات، تزامناً مع مشاركة الإنجليز في مونديال البرازيل، وتكرر المشهد للمرة الثالثة خلال الأيام الماضية، فقد ظهر الخماسي الإنجليزي بالقميص الجديد للمنتخب من أجل دعمه في مونديال روسيا، وقد أصبح عمر كل منهم 9 سنوات، ما يعني أنهم تعايشوا مع 3 مونديالات.

الأطفال هم كوبي، وماكس، ونيال، وجاكوب، وكايل، وكشف ستيف، وهو والد جاكوب لـ«بي بي سي»، أنه وبقية آباء وأمهات هؤلاء الأطفال ينوون الاستمرار في التقاط الصور المونديالية لهم بقميص المنتخب الإنجليزي لأطول فترة ممكنة، ومن يدري فقد يصبح بعضهم أو أحدهم لاعباً في صفوف المنتخب الإنجليزي، ليشارك في مونديال 2030، أو مونديال 2034، خاصة أنهم يلعبون كرة القدم معاً طوال الوقت.

ويشير ستيف إلى أن العائلات الخمس تجمعها صداقة قوية منذ سنوات، ويبدو أن الحرص على توثيق ارتباط الأبناء بالمونديال كل 4 سنوات، سوف يجعل هذه العلاقة أكثر قوة واستدامة، خاصة أن قصة «الخماسي المونديالي» أصبحت موضع اهتمام الملايين في بلاد الإنجليز.