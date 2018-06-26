العمر.. 3 مونديالات!

محمد حامد (دبي)
كم عمرك؟ سؤال قد تتغير صيغته لـ «كم مونديالاً»؟ والأهم هل حرصت على توثيق علاقتك بكأس العالم كل 4 سنوات؟ فالمونديال قد يصبح مقياساً جديداً للعمر، وتبدو الفكرة بسيطة في ظاهرها، ولكنها ساحرة بالنظر إلى ارتباطها بجوانب إنسانية وعاطفية، حيث يمكن أن يصبح المونديال الذي يقام مرة كل 4 سنوات مقياساً جديداً للعمر، خاصة حينما يحرص الآباء والأمهات على توثيق الحدث، بالتقاط الصور التذكارية لأطفالهم في كل مونديال بقميص المنتخب الوطني، أو بقميص أي منتخب آخر ترتبط العائلة به وتشجعه.
في إنجلترا قررت مجموعة من العائلات تعيش في حي واحد بمدينة وينديز الصناعية شمال غربي إنجلترا، توثيق هذه اللحظات التاريخية، والمفارقة أن العائلات المذكورة رزقت بـ 5 أطفال الفاصل بينهم أسابيع وربما أيام فقط، فكل منهم بلغ 9 سنوات تزامناً مع المونديال الحالي، وقد حرصت تلك العائلات على التقاط صور تذكارية لهم بداية من 2010، وهو عام مولدهم جميعاً، حيث ظهر الخماسي الإنجليزي بقميص المنتخب الذي كان يشارك في كأس العالم بجنوب أفريقيا.
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الأطفال هم كوبي، وماكس، ونيال، وجاكوب، وكايل، وكشف ستيف، وهو والد جاكوب لـ«بي بي سي»، أنه وبقية آباء وأمهات هؤلاء الأطفال ينوون الاستمرار في التقاط الصور المونديالية لهم بقميص المنتخب الإنجليزي لأطول فترة ممكنة، ومن يدري فقد يصبح بعضهم أو أحدهم لاعباً في صفوف المنتخب الإنجليزي، ليشارك في مونديال 2030، أو مونديال 2034، خاصة أنهم يلعبون كرة القدم معاً طوال الوقت.
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