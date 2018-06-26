فالكاو.. عودة «التايجر»!

أنور إبراهيم (القاهرة)
في مباراة كولومبيا ضد بولندا بالجولة الثانية لمنتخبات المجموعة الثامنة، والتي انتهت بفوز المنتخب الكولومبي 3/صفر، سجل النجم راداميل فالكاو هدفاً من الأهداف الثلاثة، ولم يكن كأي هدف لأنه يعتبر أول أهدافه في بطولات كأس العالم، رغم أنه في الثانية والثلاثين من عمره، ولعب 70 مباراة دولية مع المنتخب.. ولهذا كانت لحظة تسجيل هذا الهدف «على حد قوله» أجمل لحظة خلال مشواره الطويل مع المنتخب. وقال أيضا، إنه هدف أراحه كثيراً بعد كل الفترات المعقدة والصعبة التي عاشها، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، ومنها فشله مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، وإصابته بالرباط الصليبي عام 2014، والتي حرمته من المشاركة في مونديال البرازيل.
ويتذكر فالكاو هذه الفترة الحرجة ويقول: بذلت جهداً مضنياً من أجل إخفاء مشاعر الحزن الشديد التي انتابتني، إلا أن هذه الإصابة كان لها تأثير بالغ على شخصي بدنياً وذهنياً ونفسياً، واحتاج الأمر مني إلى عامين كاملين، حتى أسترد كامل عافيتي.
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