كاسبر.. وصمة الأب شمايكل

موسكو (أ ف ب)

لا مفر أمام الدنماركي كاسبر شمايكل أينما حل، يتحدثون إليه عن والده الحارس الأسطوري السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بيتر شمايكل، وهو ما لا يزعج الابن الذي خلفه بين الخشبات الثلاث لمرمى المنتخب الوطني لكرة القدم.

ويقول كاسبر البالغ من العمر 31 عاماً: «أنا متزوج، لدي ولدان، إلا أن الكثيرين لا يزالون يعتبرونني ابن بيتر شمايكل».

ليس الأمر غريباً على لاعب خلف والده في مركز تألق فيه الأخير بشكل لافت، ودون اسمه كأحد أفضل حراس المرمى في التاريخ.

أحرز شمايكل الأب لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد خمس مرات، وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 1999، وقاد الدنمارك إلى التتويج بكأس أوروبا عام 1992 بعدما دعي المنتخب للمشاركة في اللحظة الأخيرة بدلاً من يوغوسلافيا.